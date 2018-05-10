24 Haziran öncesi partilerdeki hareketlilik sürüyor. CHP'den istifa ederek İYİ Partiye katılan 15 milletvekili partilerine geri döndü. Seçim beyannamesi için hazırlıkların sürdüğü AKP Genel Merkezinde ise önemli bir görüşme yapıldı. Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, CHP'li rakibi Muharrem İnce ile bir araya geldi.

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi partilerdeki hazırlıklar devam ediyor.Gündeme gelmesiyle birlikte tartışmaları da beraberinde getiren milletvekili transferi konusunda başa dönüldü. İstifa ederek İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili tekrar CHP'ye katıldı.CHP, geri dönüş kararını Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıya transfer edilen milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ile Özgür Özel ve İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray katıldı.CHP'li vekillerin sayesinde Meclis'te grup kuran İYİ Parti, yeni transferle birlikte bu hakkı tekrar kaybetti. İYİ Partinin milletvekili sayısı 21'den 6'ya düştü.CHP ve İYİ Parti cephesinde bunlar yaşanırken AKP ve MHP bloğunda da yeni gelişmeler var. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.9 Mayıs'ta İnce ile görüşen Erdoğan, 10 Mayıs'ta da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.Bu arada manifestosunu İstanbul'da açıklayan AKP'de gözler, Genel Başkan Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıklamasına çevrildi. İktidar partisinin beyannameyi 22 ya da 23 Mayıs'ta açıklayabileceği belirtiliyor. Beyannamede, 24 Haziran ile birlikte geçilecek başkanlık sistemi geniş bir şekilde anlatılacak. Yeni sisteminin ekonomi ve kalkınmaya sözde katkısından bahsedilecek.Cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazanmayı hedefleyen AKP, aynı zamanda Meclis'te de milletvekili çoğunluğunu elde etme hesabı yapıyor. Bu kapsamda partiye yapılan milletvekili adaylığı başvurularına da son halini Erdoğan'ın vereceği belirtildi.AKP'nin ittifak ortağı MHP'de de milletvekili adaylarını belirlemenin yanı sıra seçim sloganları hazırlıkları var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 ana slogan üzerinde durduğu belirtiliyor. O sloganlardan birinin de "Cumhur İttifakı Millet Aklı" olduğu ifade ediliyor.