24 Haziran seçimi yaklaşırken partilerdeki hazırlıklar da sürüyor. AKP ve CHP milletvekili aday listelerini belirlemeye çalışıyor. Bugün MYK toplantısını yapan Vatan Partisi ise 12 Mayıs’ta toplayacağı Genişletilmiş MKK toplantısı ile yol haritasını belirleyecek.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.25 Mayıs’ta seçim beyannamesini ve aday tanıtım toplantısını yapacak olan AKP’de milletvekili adayları belirleniyor, mülakatlar yapılıyor. Mülakatlar AKP Genel Merkezinde yapılıyor.Aday adaylarıyla mülakatlar, genel başkan yardımcıları başkanlığındaki 14 komisyon tarafından yapılıyor. Komisyonlar, 7 bin 340 aday adayıyla mülakatları 12 Mayıs’ta tamamlayacak.Hafta başında aday adaylığı tamamlanan CHP’de de mülakatlar başladı.Başvurular için Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl'e bölge bölge sorumluluklar verildi. Son şekli verilen listeler daha sonra Parti Meclisi'nin onayına sunularak kesin şeklini alacak.Vatan Partisi’nde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 100 bin imza barajını aşarak Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 11 Mayıs’ta partisinin Merkez Yürütme Kurulu üyelerini topladı. 12 Mayıs’ta ise Genişletilmiş Merkez Karar Kurulu toplantısı yapılacak.MKK üyeleri dışında il başkanlarının da katılacağı toplantıda 24 Haziran seçimlerine ilişkin yol haritası belirlenecek. Vatan Partisinde bir yandan milletvekili adaylarına yönelik başvurular da devam ediyor.