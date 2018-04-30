Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre seçim süreci bugün başladı. 100 bin imza ile aday olmak isteyenler 1 ila 2 Mayıs tarihleri arasında YSK'ya başvuracak. İlk başvuruyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yapacak. Adaylar için 4 ila 9 Mayıs tarihlerinde imzalar seçim kurullarınca toplanacak. Meclis'teki partilerin adayları ise 5 Mayıs saat 17'ye kadar başvurusunu yapabilecek.

24 Haziran seçimine ilişkin süreç 30 Nisan itibariyle başladı.Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre, 100 bin imza ile aday olmak isteyenler 1 ila 2 Mayıs tarihlerinde başvurusunu yapacak. Bu adaylar için imza toplama süreci 4 ila 9 Mayıs olacak. Bu tarihler arasında seçim kurulları saat 20'ye kadar mesai yapacak.Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek 1 Mayıs saat 11'de Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat giderek Cumhurbaşkanı adaylığı için evraklarını teslim edecek.Meclis'teki partiler ise 5 Mayıs günü saat 17'e ye kadar adaylarını YSK'ya bildirebilecek. İttifak yapan partilerin ise ittifak protokolleri 6 Mayıs günü teslim edilebilecek.Partilerin milletvekili listelerini teslim tarihi ise en son 21 Mayıs günü olarak belirlendi. 30 Mayıs'ta da milletvekillerinin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanacak.Seçmen listeleri de 2 ila 12 Mayıs tarihlerinde muhtarlıklarda askıya çıkartılacak. Bilgilerinde hata olan seçmenler, listelerin asılı olduğu süre boyunca bağlı seçim kuruluna itirazda bulunabilecek.İlk oy yurt dışındaki seçmenden gelecek. 7 ila 19 Haziran arasında yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanılacak.24 Haziran'da da yurt içindeki seçmenler sandık başına gidecek.Bu arada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven de seçimlerin güvenliğine ilişkin bir açıklama yaptı.