Türkiye Liseliler Birliği (TLB), 24 Kasım’da 'Öğretmenler Gününde Başöğretmen İzinde' sloganıyla TaLeBe Meclisi’ni topluyor. TaLeBe Meclisi’nde, 'Andımız Yeniden Okutulsun’ kampanyasından, liselerdeki TLB önderliğine kadar birçok konu başlığı ele alınacak.

Yeni dönemin yol haritasını çıkaracak olan her ilden liseliler, TaLeBe Meclisi’nde buluşarak gelecek dönem planlamasına dair tartışmalar yürütecek.



TaLeBe Meclisi ardından liseliler, Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıkarak Andımız’ı okuyacak.





BAŞÖĞRETMENİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ



TLB Meclisi hakkında Aydınlık’a konuşan TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, “Öğretmenler gününde TaLeBe meclisimizi topluyoruz. TLB'nin en yüksek karar alma organı olan mecliste gelecek dönemi planlayacağız. TLB'nin geleceğine dair kararlar alacağız. Aynı zamanda Ata’mızın huzuruna çıkacağız ve Başöğretmenin izinde yetişen gençliğin, O’nun emanetine sahip çıktığını bir kez daha göstereceğiz. Andımız’ın yeniden okutulması için yürüttüğümüz imza kampanyasına Türkiye'nin her yerinden destek geldi. Meclise gelecek arkadaşlarımız topladıkları imza formlarını da getirerek Türk milletinin Andımız konusundaki iradesini, kararlılığını bir kez daha ilan edecek.” ifadelerini kullandı.



TaLeBe Meclisi, saat 10.00’da Altınokta Körler Derneği’nde toplanacak.