24 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
24 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
24 Mart 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Mart 2023 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6988)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesinde Bulunan Alanın Afşin Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6989)
–– İstanbul-Şile-Ağva Yolu ve Kavşak Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Araziye Girilebilmesi ve Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6990)
–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6991)
–– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6992)
–– Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6993)