24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
24 Şubat 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
24 Şubat 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Şubat 2023 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 126)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Aksaray İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Aykırı Olan, Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakınca Teşkil Eden Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Aksaray Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6855)
–– Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Odayeri-Paşaköy (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli 0+000.00-0+468.11 ve 7+126.82-7+603.95 Kilometreleri Arasındaki Yol Yapım Çalışmaları Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6856)