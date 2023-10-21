24 Yıl Önce Gladyo Tarafından Katledilmişti! Ahmet Taner Kışlalı'nın Ölümünün 24. Yılı

21 Ekim 1999’da Türkiye güne bir gladyo cinayeti ile başladı. Saat 09.40'da Ankara'da bir bomba patladı. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı hayatını kaybetti. Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelen Kışlalı 60 yaşındaydı. Hayatı Cumhuriyet devrimlerini anlatmak ve savunmakla geçti.

Bütün aydınlanmacılar gibi o da hedefti, kara listeye alınmıştı. Ölümünden kısa süre önce Akit Gazetesi, Ahmet Taner Kışlalı’yı manşetine taşıdı. Gazete fotoğrafın üstüne çarpı attı. Türkiye'nin 90'lı yıllarda yaşadığı aydın katliamının bir devamı olan o suikast göz göre göre işlendi.

1978 Ecevit Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı yapan Kışlalı, daha sonra akademisyen olduğu yıllarda siyasetten elini çekmedi. Örgütlü yaşamı ve birleşmeyi savundu. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Mülkiyeliler Birliği'ne üyeydi.

Atatürk devrimlerini her fırsatta en iyi şekilde anlatan ve kavratan mücadele insanlarındandı. Hayatını kaybettiğinde Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Siyaset Kürsüsü Öğretim Üyesiydi. Cumhuriyet Devrimlerini koruyan, savunan ahlaklı ve çalışkan genç iletişimciler yetiştiriyordu.

Ahmet Taner Kışlalı cinayetinde kullanılan bomba katili de işaret ediyordu. Bombalı saldırıda kullanılan patlayıcı ABD Savunma Bakanlığı'nın özel izniyle Türkiye'ye getirilebilen, Türkiye'de sadece ABD ve NATO'nun üç üssünde bulunan malzemelerle üretilebiliyordu.

Küreselleşme uğruna, ulusal devleti hedef alan gladyo tarafından, tıpkı Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Şemsi Denizer gibi Süper NATO’nun öldürdüğü Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı saygıyla anıyoruz.