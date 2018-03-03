Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434 oldu. TSK ve ÖSO, Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köylerini teröristlerden temizledi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 2434 teröristin etkisiz hale getirilmesini değerlendirdi. Ağar, bunun harekatın başından beri en yüksek sonuçlarından biri olduğunu belirtti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434 oldu.



KÖYLER TEMİZLENDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köylerini teröristlerden temizledi.



"EN YÜKSEK SONUÇLARDAN BİRİ"



Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 2434 teröristin etkisiz hale getirilmesini değerlendirdi.



Ağar, bunun harekatın başından beri en yüksek sonuçlarından biri olduğunu belirtti.



Abdullah Ağar şunları ifade etti:



"Dün imha edilen “139 YPG/PKK’lı terörist” ile ZDH’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434’e ulaştı.



Bu, harekatın başından beri en yüksek sonuçlardan biri.



8 şehidimizin ardından HIRÇINLAŞAN MEHMETÇİK, iki günde 200’den fazla PKK’lıyı imha etti."



ulusal.com.tr