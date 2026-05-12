25-26 Mayıs tatil mi ve Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?

2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca çalışan ve öğrenci, 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı günlerinin tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle gözler kamu kurumlarında uygulanacak çalışma düzenine çevrilirken, idari izin kararıyla birlikte tatil takvimi netleşti.

KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

Bayramın:

birinci günü 27 Mayıs Çarşamba,

ikinci günü 28 Mayıs Perşembe,

üçüncü günü 29 Mayıs Cuma,

dördüncü günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak.

Bayram tatili, 31 Mayıs Pazar günü hafta sonu tatiliyle birlikte sona erecek.

25 MAYIS VE 26 MAYIS TATİL Mİ?

25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları için idari tatil kapsamına alındı. 26 Mayıs Salı günü ise arefe günü olması nedeniyle tam gün tatil ilan edildi.

Normal şartlarda arefe günü öğleden sonra yarım gün resmi tatil uygulanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte kamu çalışanları 26 Mayıs Salı günü boyunca izinli sayılacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 Kurban Bayramı tatili:

23 Mayıs Cumartesi,

24 Mayıs Pazar,

25 Mayıs Pazartesi,

26 Mayıs Salı,

27 Mayıs Çarşamba,

28 Mayıs Perşembe,

29 Mayıs Cuma,

30 Mayıs Cumartesi,

31 Mayıs Pazar günlerini kapsayacak.

Böylece kamu çalışanları için toplam 9 günlük tatil süreci oluşacak.

Kamu kurumlarında mesai, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Özel sektörde uygulanacak çalışma düzeni ise işverenin kararına göre değişebilecek.