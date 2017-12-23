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25 Aralık 2017 Pazartesi Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te okullar tatil mi

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı etkili oldu. Peki 25 Aralık Pazartesi Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te okullar tatil m

25 Aralık 2017 Pazartesi Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te okullar tatil mi

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı etkili oldu.

Bursa'da sabah saatlerinde yağmaya başlayan mevsimin ilk karı, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah ve Piremir mahallelerini beyaz örtüye bürüdü.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de erken saatlerde başlayan kar yağışı zaman zaman etkili oldu. Ekipler, bazı bölgelerde önlem amacıyla tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa'da gün boyu karla karışık yağmur bekleniyor. 

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın sabaha kadar sürüceği tahmin ediliyor.

BURSA, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ

25 Aralık Pazartesi Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te okullar tatil mi sorusuna cevap olacak henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bursa #Eskişehir #Kütahya #Bilecik
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