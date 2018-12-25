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25 Aralık Salı 2018 İyi Parti Grup Toplantısı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. "kimsenin sokağa indiği yok çok hevesliyseniz giyin birer sarı yelek siz çıkın sokağa" diyen Akşener, "biz ayağa kalkarsak sarı yelekle değil cumhuriyeti kuran irfanın kırmızı beyazıyla ayağa kalkarız" ifadelerini kullandı

25 Aralık Salı 2018 İyi Parti Grup Toplantısı

Meral Akşener'in konuşması şöyle:

Her hanede 1 yada 2 işşiz var. bundan 2 ay evvel iş sahibi olan bir kişi bugün işsiz. Bildikleriyle ekonominin hali ortada. Biz milletin ekmeğinin derdindeyekn onlar tutturmuşlar sarı yelek... Muhteremler mutfakta yangın var yangın. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor zaten kimsenin sokağa indiği de yok. Çok hevesliyseniz giyin birer sarı yelek siz çıkın sokağa.

Ama şunu da unutmayın, biz iyi ve  cesur insanlar ayağa kalkarsak elalemin sarı yeleğiyle değil, cumhuriyeti kuran irfanın kırmızı beyazıyla ayağa kalkarız.

Yolunuz yol değil boşuna nefes tüketmeyin ne söylerseniz söyleyin biz AKP'li CHP'li MHP'li Saadet Partili kardeşlerimizle düşman olmayız olamayız. Ne yaparsanız yapın bizi birbirimize düşüremezsiniz.

Etiketler; #meral akşener #İyi Parti
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