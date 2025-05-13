25 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 41 tutuklama

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 116 kişiyi dolandırdılar! 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüpheliden 41’i tutuklandı. Geri kalan 43 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
25 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 41 tutuklama
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, dolandırıcılık suçuna karışan organize bir şebekeye yönelik olarak Şanlıurfa merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

“KAMU GÖREVLİSİYİM” YALANIYLA 116 VATANDAŞI DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan vatandaşları kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak kandırdığı ve toplamda 116 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında operasyon yapılan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Edirne, Sakarya gibi birçok büyükşehir yer aldı.

84 GÖZALTI, 41 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41’i tutuklandı, diğer 43 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, başarılı operasyonu yürüten Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet birimlerini tebrik etti.

Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
Dev “Huzur İstanbul” operasyonu!
25 ilde dev dolandırıcılık operasyonu
"Bu bildiri silah bırakma değil, yeniden örgütlenme"
Cumhuriyet Kadınları'ndan çağrı
Trump’tan Çin’e geri adım
Sağlık emekçileri bakanlık önünde ses yükseltti
İşçiler sendikalı oldu, Alman patron işten attı
Bahçeli'den PKK'nın feshi açıklaması
Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Bağ-Kur’lulara erken emeklilik müjdesi Bağ-Kur’lulara erken emeklilik müjdesi
Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti