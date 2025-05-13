25 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 41 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, dolandırıcılık suçuna karışan organize bir şebekeye yönelik olarak Şanlıurfa merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

“KAMU GÖREVLİSİYİM” YALANIYLA 116 VATANDAŞI DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan vatandaşları kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak kandırdığı ve toplamda 116 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında operasyon yapılan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Edirne, Sakarya gibi birçok büyükşehir yer aldı.

84 GÖZALTI, 41 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41’i tutuklandı, diğer 43 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, başarılı operasyonu yürüten Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet birimlerini tebrik etti.