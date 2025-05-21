25 İlde suç çetelerine darbe: 334 Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde yürütülen geniş çaplı operasyonlarda, “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli hırsızlık” suçlarına karıştığı tespit edilen 334 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde yürütülen geniş çaplı operasyonlarda, “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli hırsızlık” suçlarına karıştığı tespit edilen 334 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonların son 10 gündür aralıksız sürdüğünü ve suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.