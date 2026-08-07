2,5 milyar liralık vatandaşlık skandalında yeni gelişme: 32 kişi tutuklandı

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 72 şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılığa verdikleri ifadelerin ardından şüphelilerden 20'si serbest bırakılırken, geri kalan şahıslar tutuklama ve adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar, kurulan sistemin işleyişini ortaya çıkardı. Şebekenin, düşük bedelli gayrimenkuller için sahte ekspertiz raporları düzenlettiği ve bu mülkleri yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu yöntem üzerinden Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edilirken, geriye dönük yapılan incelemelerde 687 kişinin bu yolla vatandaşlık aldığı tespit edildi.

Dosyadaki bulgulara göre, işlemler gereği Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liralık meblağın ülkeye girişi sağlanmadı. Bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturularak sistemin manipüle edildiği kayıtlara geçti.

ŞİRKETLERE KAYYUM, BİNLERCE MÜLKE EL KONULDU

Vurgunun tespit edilmesinin ardından başlatılan adli süreçte, haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliyi yakalamak için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bu baskınlarda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın finansal ayağında örgütün mal varlıklarına yönelik geniş çaplı adımlar atıldı. Sürece dahil olduğu tespit edilen 7 şirkete el konularak kayyum ataması gerçekleştirildi. Aynı kapsamda bin 45 gayrimenkul, Bodrum'da bulunan bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve şüphelilere ait 10 banka hesabı dondurularak el konuldu.