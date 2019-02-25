Her yarışmada binlerce lira ödülün dağıtıldığı Oyna Kazan yarışmasında bugünün ilk yarışmasının ipucu sorusu için verilen kopya yemekle ilgili oldu. Cağ kebabı hakkında bilgilerin sorulacağı yarışmala 13.00 ve günün ikinci yarışması 21.30 saatinde gerçekleşecek. Dün gece yapılan açıklamada, "Gece gece acıktırdık.. Bir cağ kebabı olsa da yesek. Sahi nerenin meşhur yemeğiydi cağ kebabı?" ifadeleri yer aldı

Binlerce lira ödülün verildiği Oyna Kazan yarışmasında heyecan sürüyor.



Her gün 13.00 ve 21.30 saatlerinde yapılan yarışmayla ilgili olarak kopya paylaşıldı.



Dün gece yarışmaya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gece gece acıktırdık.. Bir cağ kebabı olsa da yesek. Sahi nerenin meşhur yemeğiydi cağ kebabı?" denildi.



Cağ kebabı hakkında şu bilgiler var:



"Cağ kebabı oğlak veya kuzu etinden yapılan bir çeşit kebaptır. Geleneksel olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan cağ kebabı, önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle hazırlanır. Cağ adı verilen şişler kullanılarak servis yapıldığından bu adı almıştır."



Dünkü yarışmada 'batuhan' üye ismini kullanan şampiyon kullanıcıya, 2245 lira ödül verildi.