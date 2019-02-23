Erzurum'da ulaşıma kar engel oldu. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Peki 25 Şubat 2019 Pazartesi günü yarın Erzurum'da okullar tatil mi

Yoğun kar nedeniyle Erzurum'da 9 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar, tipi ve buzlanma, Erzurum'un özellikle kırsal kesimindeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan birçok mahalle yolunun ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açıldığı kentte, halen yolu kapalı olan 9 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Belediye ve karayollarına ait greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Peki 25 Şubat 2019 Pazartesi günü yarın Erzurum'da okullar tatil mi? Bu soruya cevap olacak nitelikte hiçbir açıklama yapılmadı.