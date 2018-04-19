TURSAN Ulaşım Hizmetleri, tasfiye kararı alıp 2 bin 500 kişinin işine son verdi. TURSAN'a tepki gösteren okul ve personel servisi şoförleri, 14-16 Mayıs tarihlerinde İstanbul genelinde kontak kapatacak

İstanbul Servis Esnafı Derneği, TURSAN Turizmin tasfiye kararıyla 2 bin 500 kişinin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.



Okul ve personel servisi şoförleri, TURSAN' ın yarattığı maduriyete tepki gösterdi.



Yapılan mağduriyet sonucu Ulusal Kanal'a konuşan İstanbul Servis Odası Derneği Başkanı Cuma Tekin "buna sessiz kalamayız" dedi.



Servisler için tahdit uygulamasının gerçekleştirilmediğini eleştiren Tekin, kontak kapatma eylemi yapacaklarını söyledi.



14-16 Mayıs tarihleri arasında yani 3 gün sürecek bir kontak kapatma eylemi yapılacak.



İstanbul genelinde 70 bin araç tamamen kontak kapatacak.



KAMERA: BÜLENT ÜNAL

ulusal.com.tr