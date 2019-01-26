Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) bölgeleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında öemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve fırtına (70-90 km/sa, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve fırtına (70-90 km/sa, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar güneybatılı akışlarla birlikte Ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi ve başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; bölgenin güney kesimlerinde, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
KIRKLARELI °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Öğle saatlerine kadar saatlerine kadar İzmir ve Aydın'ın Kıyı kesimlerinde, akşam saatlerine kadar ise Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de yer yer fırtına (70-90, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
IZMIR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;yarın öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANISA °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye dışında kalan kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması (51-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (70-90, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR 3°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HATAY 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısının, öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
CANKIRI °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin öğleye kadar, iç kesimlerin akşam saatlerine kadar yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı hafif yağmurlu
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmurlu
ÇORUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmurlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, ) öğleden sonra Tunceli, Erzincan ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Hakkari, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -11°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Gaziantep ve Kilis dışında kalan kesimlerin gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
GAZIANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de fırtına, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, gece saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere orta ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, batısında 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
ulusal.com.tr
Antalya Kemer ve Kumluca'da etkili olan fırtına ile hortumun ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarına çevrildi. Yaralıların olduğu hortum sonrası kent genelinde zarar meydana geldi. Meteoroloji ise Antalya'da fırtına ile hortuma dair, "Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor." uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) bölgeleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.