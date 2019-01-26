Antalya Kemer ve Kumluca'da etkili olan fırtına ile hortumun ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarına çevrildi. Yaralıların olduğu hortum sonrası kent genelinde zarar meydana geldi. Meteoroloji ise Antalya'da fırtına ile hortuma dair, "Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor." uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) bölgeleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında öemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve fırtına (70-90 km/sa, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve fırtına (70-90 km/sa, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar güneybatılı akışlarla birlikte Ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi ve başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; bölgenin güney kesimlerinde, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu



ÇANAKKALE °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu



KIRKLARELI °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Öğle saatlerine kadar saatlerine kadar İzmir ve Aydın'ın Kıyı kesimlerinde, akşam saatlerine kadar ise Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de yer yer fırtına (70-90, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



IZMIR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;yarın öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



MANISA °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye dışında kalan kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması (51-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (70-90, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



ADANA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren sağanak yağışlı



ANTALYA 11°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



BURDUR 3°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



HATAY 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısının, öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



CANKIRI °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKISEHIR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin öğleye kadar, iç kesimlerin akşam saatlerine kadar yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



SİNOP °C, 16°C

Çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı hafif yağmurlu



BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu



DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı hafif yağmurlu



ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı hafif yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmurlu



ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmurlu



SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, ) öğleden sonra Tunceli, Erzincan ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Hakkari, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS -11°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu



MUŞ -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu



VAN -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Gaziantep ve Kilis dışında kalan kesimlerin gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



SIIRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtına, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, gece saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere orta ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, batısında 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.



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