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26 Şubat 2019 Salı yarın Erzurum'da okullar kar tatili mi

Erzurum'da ulaşıma kar, engel oluyor. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Peki 26 Şubat 2019 Salı Erzurum'da okullar tatil mi

26 Şubat 2019 Salı yarın Erzurum'da okullar kar tatili mi

Yoğun kar nedeniyle Erzurum'da 10 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki günlerde etkili olan kar, tipi ve buzlanma, Erzurum'un özellikle kırsal kesimindeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı. 

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan birçok mahalle yolunun ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açıldığı kentte, halen yolu kapalı olan 10 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ve Karayollarına ait greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

'26 Şubat 2019 Salı yarın Erzurum'da okullar tatil mi' sorusuna yanıt olacak hiçbir açıklama yapılmadı.

Etiketler; #erzurum #kar tatili
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