26 Şubat 2026 İftar Vakitleri: Bugün iftar saat kaçta açılacak? (Tüm İller)
26 Şubat 2026 Perşembe günü il il iftar vakitleri listesi. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri.
İSTANBUL – 18:58
ANKARA – 18:43
İZMİR – 19:08
ANTALYA – 18:55
BURSA – 18:58
KOCAELİ – 18:54
ADANA – 18:36
ADIYAMAN – 18:24
AFYONKARAHİSAR – 18:54
AĞRI – 18:03
AKSARAY – 18:40
AMASYA – 18:31
ANKARA – 18:43
ANTALYA – 18:55
ARDAHAN – 18:03
ARTVİN – 18:06
AYDIN – 19:05
BALIKESİR – 19:03
BARTIN – 18:44
BATMAN – 18:12
BAYBURT – 18:13
BİLECİK – 18:54
BİNGÖL – 18:14
BİTLİS – 18:08
BOLU – 18:47
BURDUR – 18:56
BURSA – 18:58
ÇANAKKALE – 19:09
ÇANKIRI – 18:40
ÇORUM – 18:34
DENİZLİ – 19:00
DİYARBAKIR – 18:16
DÜZCE – 18:49
EDİRNE – 19:07
ELAZIĞ – 18:19
ERZİNCAN – 18:17
ERZURUM – 18:10
ESKİŞEHİR – 18:53
GAZİANTEP – 18:28
GİRESUN – 18:20
GÜMÜŞHANE – 18:16
HAKKARİ – 18:02
HATAY – 18:34
IĞDIR – 17:58
ISPARTA – 18:55
İSTANBUL – 18:58
İZMİR – 19:08
KAHRAMANMARAŞ – 18:29
KARABÜK – 18:43
KARAMAN – 18:44
KARS – 18:02
KASTAMONU – 18:38
KAYSERİ – 18:34
KİLİS – 18:29
KIRIKKALE – 18:41
KIRKLARELİ – 19:04
KIRŞEHİR – 18:39
KOCAELİ – 18:54
KONYA – 18:47
KÜTAHYA – 18:55
MALATYA – 18:23
MANİSA – 19:06
MARDİN – 18:14
MERSİN – 18:39
MUĞLA – 19:04
MUŞ – 18:10
NEVŞEHİR – 18:37
NİĞDE – 18:38
ORDU – 18:22
OSMANİYE – 18:32
RİZE – 18:11
SAKARYA – 18:52
SAMSUN – 18:28
ŞANLIURFA – 18:22
SİİRT – 18:09
SİNOP – 18:32
ŞIRNAK – 18:07
SİVAS – 18:27
TEKİRDAĞ – 19:04
TOKAT – 18:28
TRABZON – 18:15
TUNCELİ – 18:17
UŞAK – 18:58
VAN – 18:02
YALOVA – 18:57
YOZGAT – 18:36
ZONGULDAK – 18:46