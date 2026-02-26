26 Şubat 2026 İftar Vakitleri: Bugün iftar saat kaçta açılacak? (Tüm İller)

26 Şubat 2026 Perşembe günü il il iftar vakitleri listesi. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İSTANBUL – 18:58
ANKARA – 18:43
İZMİR – 19:08
ANTALYA – 18:55
BURSA – 18:58
KOCAELİ – 18:54

ADANA – 18:36
ADIYAMAN – 18:24
AFYONKARAHİSAR – 18:54
AĞRI – 18:03
AKSARAY – 18:40
AMASYA – 18:31
ANKARA – 18:43
ANTALYA – 18:55
ARDAHAN – 18:03
ARTVİN – 18:06

AYDIN – 19:05
BALIKESİR – 19:03
BARTIN – 18:44
BATMAN – 18:12
BAYBURT – 18:13
BİLECİK – 18:54
BİNGÖL – 18:14
BİTLİS – 18:08
BOLU – 18:47
BURDUR – 18:56

BURSA – 18:58
ÇANAKKALE – 19:09
ÇANKIRI – 18:40
ÇORUM – 18:34
DENİZLİ – 19:00
DİYARBAKIR – 18:16
DÜZCE – 18:49
EDİRNE – 19:07

ELAZIĞ – 18:19
ERZİNCAN – 18:17
ERZURUM – 18:10
ESKİŞEHİR – 18:53
GAZİANTEP – 18:28
GİRESUN – 18:20
GÜMÜŞHANE – 18:16
HAKKARİ – 18:02

HATAY – 18:34
IĞDIR – 17:58
ISPARTA – 18:55
İSTANBUL – 18:58
İZMİR – 19:08
KAHRAMANMARAŞ – 18:29
KARABÜK – 18:43
KARAMAN – 18:44

KARS – 18:02
KASTAMONU – 18:38
KAYSERİ – 18:34
KİLİS – 18:29
KIRIKKALE – 18:41
KIRKLARELİ – 19:04
KIRŞEHİR – 18:39
KOCAELİ – 18:54
KONYA – 18:47
KÜTAHYA – 18:55

MALATYA – 18:23
MANİSA – 19:06
MARDİN – 18:14
MERSİN – 18:39
MUĞLA – 19:04
MUŞ – 18:10
NEVŞEHİR – 18:37
NİĞDE – 18:38
ORDU – 18:22
OSMANİYE – 18:32

RİZE – 18:11
SAKARYA – 18:52
SAMSUN – 18:28
ŞANLIURFA – 18:22
SİİRT – 18:09
SİNOP – 18:32
ŞIRNAK – 18:07
SİVAS – 18:27
TEKİRDAĞ – 19:04
TOKAT – 18:28

TRABZON – 18:15
TUNCELİ – 18:17
UŞAK – 18:58
VAN – 18:02
YALOVA – 18:57
YOZGAT – 18:36
ZONGULDAK – 18:46

