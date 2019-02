Hadi'nin bugünkü ilk yarışmasının ipucu sorusu geldi. Buna göre, saat 12.30'daki yarışma ünlü ressam Michelangelo'nun ünlü tablosu hakkında. Paylaşımda, "Bugünkü ipucumuz dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun bir eserinden geliyor... Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu, tıpkı birçok Rönesans eseri gibi bir yapının tavanına resmedilmiştir. Peki bu freski kendi gözlerinizle görmek için nereyi ziyaret etmeniz gerekir biliyor muyuz?" denildi

Hadi her gün yarışmalarını sürdürüyor.



Farklı şirketlerden ödüllülerin geldiği yarışma, sosyal medya aracılığıyla ipucu sorusu ve joker kodu paylaşılıyor.



Bu kapsamda bugünkü 12.30 yarışmasının ipucu sorusu da belli oldu.



Paylaşımda şunlar denildi:



"Bugünkü ipucumuz dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun bir eserinden geliyor... Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu, tıpkı birçok Rönesans eseri gibi bir yapının tavanına resmedilmiştir. Peki bu freski kendi gözlerinizle görmek için nereyi ziyaret etmeniz gerekir biliyor muyuz?"



Hadi'nin ipucu sorusuna dair, "Sosyal medya tutkunu hadiciler burada mı? İpucumuz oyunculuğu kadar müzik yeteneğini de bizlere kanıtlamış bir ünlümüzden geliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada piyano çalarken paylaştığı videosu ile büyük beğeni toplayan kişi kimdir biliyor muyuz? İpucu içinde ipucu: Bu kişi aynı zamanda dünyanın en prestijli konservatuarlarından London Academy of Music and Dramatic Art'ta oyunculuk eğitimi almıştır" ifadeleri paylaşıldı



Saat 20.30'daki Hadi Müzik Gecesi yarışmasın için "Müziksever hadiciler burada mı? Bugünkü ipucumuz çok konuşulan bir düetten geliyor. Hande Yener'in birlikte düet yaparak muhteşem bir projeye imza attığı Avustralyalı dünyaca ünlü şarkıcının kim olduğunu biliyor muyuz?" denildi