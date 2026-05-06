26 yıllık cinayette yeni adım: Bakan Gürlek Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle bir araya geldi

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçen Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı, kamuoyunda uzun süredir yankı uyandıran dosyaları teknik ve koordinasyon açısından yeniden değerlendirmeye aldı. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, öldürülen Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarıyla Bakanlık binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

4 ŞÜPHELİNİN MEZARI AÇILIYOR

Bakan Gürlek görüşmede, başsavcılığın ailenin talebi doğrultusunda hayatını kaybeden 4 şüpheli için 'Fethi Kabir' işlemini uygun bulduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında yeni şüphelilerden de DNA örneği alınabileceği kaydedildi. Olay günü binaya sonradan girdiği belirlenen 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca dönemin cinayet büro ekipleriyle görüşülerek, ellerinde dosyaya yansımayan farklı bir delil bulunup bulunmadığının soruşturma makamlarınca değerlendirileceği belirtildi.

"DEVLETİN BU CİNAYETİ ÇÖZMESİ LAZIM"

Devletin failleri bulma yükümlülüğünün altını çizen Bakan Gürlek, "Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek şu an toplanmayacağı anlamına gelmez. Şüpheli görülen her iz, bulgu ve veri bugünkü teknoloji ve şartlarla yeniden değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin çalışma prensipleri hakkında da bilgi veren Gürlek, "Biz soruşturma makamı değiliz, hakimlere savcılara talimat verme yetkimiz yok. Arkadaşlar bu işin profesyoneli, kurduğumuz birimdeki arkadaşlarımız Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, daire başkanı profesyonel. Farklı bir gözle bakıyoruz. Sürecin hızlandırılması ve çözümü için Devletin tüm kurumları nezdinde teknik olarak ne tür imkanlara sahip olduğumuz araştırılarak ilgili kurumların soruşturma makamlarının hizmetine verilmesini sağlıyoruz. Bu konuda ilgili Kurumları çalıştırmak ve işlemlerin gereğini takdir etmek tamamen soruşturma makamlarının takdirinde" dedi.

AİLEDEN SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Görüşme sırasında Bakan Gürlek, aile üyelerinin ve avukatların sürece dair görüş ile taleplerini dinledi. Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz" dedi.

Ağabey İlker Tuğaltay da sağlanan yardımlardan dolayı Gürlek'e teşekkürlerini iletti. Toplantıda aile bireyleri ve avukatlar, sosyal medya platformlarında kendilerine yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlardan duydukları rahatsızlığı da ifade etti.