26 yıllık sır perdesi aralanıyor! Çağla Tuğaltay cinayetinde ilk mezar açıldı
İstanbul Şişli'de 26 yıl önce evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında şüpheli 5 kişi için ‘feth-i kabir’ kararı alındı. 2023'te ölen Lütfi Ş.'nin Kilyos'taki mezarı, kurbanın tırnak arasından alınan DNA profiliyle karşılaştırılmak üzere bugün açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, okul dönüşü cinayete kurban giden Çağla Tuğaltay dosyasını aydınlatmak için geçen hafta DNA alımı çalışmalarını başlattı.
Soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı dönemde mahallede şüpheli olabilecek kişilerin isimleri belirlendi. Tespit edilen 5 şüpheli hakkında alınan karar sonrasında ilk adli işlem gerçekleştirildi.
İLK MEZAR KİLYOS’TA AÇILDI
Mezarı açılan ilk şüpheli, Tuğaltay ailesinin ismini bildiği ancak soyadını bilmediği Lütfi Ş. oldu. 2023 yılında hayatını kaybeden şüphelinin, cinayetin işlendiği eve yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir gecekonduda yaşadığı tespit edildi.
Kilyos Mezarlığı'nda bulunan "376" numaralı mezar açılarak Lütfi Ş.'den DNA örnekleri alındı. Adli tıp incelemesinde bu örnekler, Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle eşleştirilecek.
YENİDEN KRİMİNAL İNCELEME YAPILDI
Savcılık talimatıyla, cinayetin işlendiği apartman ve çevresinde de yeniden keşif yapıldı. Ekipler bina girişlerini, merdiven boşluklarını ve tanıkların işaret ettiği noktaları tekrar değerlendirdi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri apartmanın bodrum katındaki dairede kriminal inceleme (luminol) yaptı. Bu işlemin, yıllar önce temizlenmiş olabilecek olası kan izlerinin tespiti amacıyla uygulandığı belirtildi.
SIRADA DÖRT MEZAR DAHA VAR
Soruşturma dosyasında adı geçen diğer şüpheliler için de işlemler sırasıyla devam edecek. Alınan ‘feth-i kabir' kararı gereğince İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarlarının da kısa süre içerisinde açılacağı öğrenildi.
Bu mezarlardan elde edilecek DNA örnekleri tek tek Çağla Tuğaltay'dan alınan kalıntılarla karşılaştırılarak fail ya da faillerin tespiti sağlanacak.