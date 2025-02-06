268 hakim ve savcının görev yeri değişti!

HSK Birinci Dairesi tarafından, hakim ve savcıların talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Kararnameye göre, adli yargıda 255, idari yargıda ise 13 olmak üzere toplam 268 yargı mensubu yeni görevlerine atandı.

Görev değişiklikleri kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.