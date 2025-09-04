27 Ağustos’tan beri kayıptı: Türk fizikçi Furkan Dölek bulundu

ABD’de bir süredir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Dölek’in, New York Buffalo Federal Tutukevinde bulunduğu ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
27 Ağustos’tan beri kayıptı: Türk fizikçi Furkan Dölek bulundu
Yayınlanma:

Dölek'in Adana’daki kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, 27 Ağustos’tan bu yana kardeşinden haber alamadıklarını hatırlatarak, bu süreçte destek veren tüm dışişleri yetkililerine ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu görevlilerine teşekkür etti.

Coşkun, kardeşinin Buffalo’daki tutukevine nakledildiğini, ancak hakim karşısına çıkması için henüz bir tarih belirlenmediğini aktardı.

Kardeşiyle yaptığı görüşmede sesinin iyi geldiğini belirten Coşkun, ilk hedeflerinin Furkan Dölek’in en kısa sürede Türkiye’ye dönüşünü sağlamak olduğunu ifade etti. Ayrıca, New York Başkonsolosluğunun gelişmeleri yakından takip ettiğini ve aileyi düzenli olarak bilgilendirdiğini vurguladı.

27 AĞUSTOS’TAN BU YANA HABER ALINAMIYORDU

Bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024’te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab laboratuvarında araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler bulunduğunu tespit ederek bu durumu ABD’li yetkililerle paylaşmış ve konuyu sosyal medyada duyurmuştu.

Bu açıklamaların ardından, Nisan 2024’te Dölek’in J1 akademik araştırmacı vizesi iptal edilmiş ve işten çıkarıldığı kendisine bildirilmişti. Dölek, vizesinin iptaline karşı dava açmış ancak sonuç alamamıştı.

Bu nedenle son 4 aydır ABD’de vizesiz olarak ikamet eden Dölek, Kanada’ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda görev yapan Dölek’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar geniş yankı uyandırmıştı. Ancak, genç fizikçiden 27 Ağustos’tan itibaren haber alınamıyordu.

Tramvay raydan çıktı: 15 can kaybı, 18 yaralıTramvay raydan çıktı: 15 can kaybı, 18 yaralıDünya
Göçmen kaçakçılığına darbe: 81 ilde 46 şüpheli yakalandıGöçmen kaçakçılığına darbe: 81 ilde 46 şüpheli yakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd kayıp
Günün Manşetleri
Göçmen kaçakçılığına darbe
20 ilde yağış alarmı
“Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır”
A Milli Erkek Basketbol Takımımız grup lideri!
Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçti
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda hedef 2026!
Putin, Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti!
CHP İstanbul’da kriz büyüyor
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çok Okunanlar
20 ilde yağış alarmı 20 ilde yağış alarmı
Güneşten bile eski yıldız kalıntıları! Güneşten bile eski yıldız kalıntıları!
“Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır” “Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır”
Ticaret Bakanlığı'ndan zam açıklaması Ticaret Bakanlığı'ndan zam açıklaması
Göçmen kaçakçılığına darbe Göçmen kaçakçılığına darbe