27 Ağustos’tan beri kayıptı: Türk fizikçi Furkan Dölek bulundu

Dölek'in Adana’daki kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, 27 Ağustos’tan bu yana kardeşinden haber alamadıklarını hatırlatarak, bu süreçte destek veren tüm dışişleri yetkililerine ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu görevlilerine teşekkür etti.

Coşkun, kardeşinin Buffalo’daki tutukevine nakledildiğini, ancak hakim karşısına çıkması için henüz bir tarih belirlenmediğini aktardı.

Kardeşiyle yaptığı görüşmede sesinin iyi geldiğini belirten Coşkun, ilk hedeflerinin Furkan Dölek’in en kısa sürede Türkiye’ye dönüşünü sağlamak olduğunu ifade etti. Ayrıca, New York Başkonsolosluğunun gelişmeleri yakından takip ettiğini ve aileyi düzenli olarak bilgilendirdiğini vurguladı.

27 AĞUSTOS’TAN BU YANA HABER ALINAMIYORDU

Bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024’te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab laboratuvarında araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler bulunduğunu tespit ederek bu durumu ABD’li yetkililerle paylaşmış ve konuyu sosyal medyada duyurmuştu.

Bu açıklamaların ardından, Nisan 2024’te Dölek’in J1 akademik araştırmacı vizesi iptal edilmiş ve işten çıkarıldığı kendisine bildirilmişti. Dölek, vizesinin iptaline karşı dava açmış ancak sonuç alamamıştı.

Bu nedenle son 4 aydır ABD’de vizesiz olarak ikamet eden Dölek, Kanada’ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda görev yapan Dölek’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar geniş yankı uyandırmıştı. Ancak, genç fizikçiden 27 Ağustos’tan itibaren haber alınamıyordu.