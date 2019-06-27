27 Haziran 2019 Perşembe genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri... MHP'li Feti Yıldız, hangi pakette olacağı açıklandı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik ile ilgili yazılan bir mesaja "1. Yargı paketinin içinde olacak." cevabını verdi. MHP'li Yıldız, "Zamanı öne çekmeye uğraşıyoruz. Ben her şeyi takip ediyorum" bilgilerini de paylaştı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız; ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestliğin 1'inci Yargı Paketi'nde olmayacağına yönelik iddialara yanıt verdi.



Yıldız'a bir takipçisi "Sayın Vekilim 1. Yargı Paketinde Ceza Indirimi / Infaz Değisikliği / Denetimli Serbestlik Yokmuş. Bizleri Hiç Kimse Aydınlatmiyor. Neyi Ne Zaman Bekleyeceğimizi Bile Bilmiyoruz ???? Ak Parti Infaz Duzenlemesi Teklifini Yargi Paketinden Bagimsiz Olarak mi Sunacak ?" mesajıın yazdı.



MHP'li Feti Yıldız da "1. Yargı paketinin içinde olacak." ifadelerini kullandı.



Öte yandan açıklamalarını sürdüren Yıldız, şunları söyledi:



"Zamanı öne çekmeye uğraşıyoruz.



Her soruya cevap vermem, bazılarının bizce kim olduğu neye hizmet ettiği malum.



Hiç zahmet edip yazmasınlar.



Ben her şeyi takip ediyorum."



ulusal.com.tr



