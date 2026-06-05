27 İlde 10 Milyar TL'lik kripto bahis vurgunu! Nevşehir Merkezli dev operasyonda 79 kişi tutuklandı

Nevşehir merkezli başlatılan ve tam 27 ili kapsayan devasa siber takip neticesinde, milyarlarca liralık illegal para trafiğini yöneten yasa dışı bahis çetesi tamamen çökertildi. Aylarca süren gizli mali takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, adeta etten bir duvar örerek şebeke üyelerini kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen onlarca zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 AY BOYUNCA SİMİK VE MALİ TAKİP YAPILDI: KRİPTO PARAYA ÇEVİRMİŞLER

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Siber polisi, yasa dışı bahis faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla tam 6 ay boyunca kesintisiz olarak teknik, fiziki ve mali takip gerçekleştirdi. Şebekenin internet siteleri üzerinden kullandığı yüzlerce banka hesabı ve IBAN numarası yapay zeka ve siber veri analizleriyle en ince ayrıntısına kadar incelendi.

Yapılan derinlemesine mali incelemelerde, illegal bahis organizasyonlarında kullanılan paranın nakline aracılık eden hesap sahipleri tek tek belirlendi. Tam 10 milyar TL hacmindeki devasa suç gelirinin hareketlerini saniye saniye izleyen uzmanlar, çetenin siber kurnazlığını da ortaya çıkardı. Yasa dışı yollarla toplanan bahis paralarının, takibi zorlaştırmak amacıyla banka hesaplarından hızla şüphelilere ait kripto para hesaplarına transfer edildiği resmi olarak tespit edildi. Siber ekiplerinin blokzincir üzerindeki para transferlerini izleme çalışmaları devam ediyor.

550 POLİSLE 27 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 120 ADRES DARMADAĞIN EDİLDİ

Soruşturmanın olgunlaşması ve paranın nakil zincirinde yer alan toplam 107 şüphelinin siber kimliklerinin kesinleşmesi üzerine operasyon için start verildi. Nevşehir merkezli olmak üzere; İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Bursa, Batman, Adana, Kırıkkale, Ankara, İzmir, Van, Antalya, Gaziantep, Hakkâri, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Aydın, Hatay, Karaman, Kütahya, Malatya, Niğde, Düzce, Siirt, Şırnak, Tokat ve Yalova'da önceden belirlenen hedeflere şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Toplam 120 farklı adrese yönelik gerçekleştirilen siber asayiş operasyonlarına tam 550 polis katıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik fiziki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BASKIN YAPILAN EVLERDEN SERVET ÇIKTI: 1.5 MİLYON TL NAKİT PARA

Siber polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda adeta servet ele geçirildi. Şebekenin üst düzey yöneticilerinden birine ait lüks ikamette yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten elde edildiği saptanan net 1 milyon 500 bin TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 adet canlı fişek ve suç ağının siber tüm yazışmalarını, şifrelerini barındıran çok sayıda dijital materyale, bilgisayara ve cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

ADLİYEDE GECE YARISI MESAİSİ: 79 ÇETE ÜYESİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal sorguları, siber veri eşleştirmeleri ve idari işlemleri tamamlanan 93 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yasa dışı bahis oynatmak/aracılık etmek" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 93 şüpheliden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, zanlılardan 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, 5 kişi ise savcılık sorgusunun ardından doğrudan salıverildi. Siber suç ağının uluslararası bağlantılarını ve kalan firari isimleri ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.