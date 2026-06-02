27 İlde 60 Milyar TL'lik siber vurgun operasyonu! 89 gözaltı, şirketlere kayyum atandı

Dijital platformlar üzerinden vatandaşları kurumsal banka kimlikleriyle aldatarak milyarlarca liralık vurgun yapan şebekeye yönelik 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dev operasyonda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, paravan şirketlere ve akaryakıt istasyonlarına kayyum atanarak mal varlıklarına bloke konuldu.

İşte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev siber operasyonun tüm çarpıcı detayları ve şebekenin akılalmaz yöntemi:

Banka Kimliklerini Çalıp "Sözde Yatırım Grupları" Kurmuşlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli fiziki ve teknik takibi sonucu şebekenin dolandırıcılık yöntemi deşifre edildi:

Zanlıların, Türkiye'deki tanınmış bankaların kurumsal kimlikleri ile buralarda çalışan üst düzey yöneticilere ve yatırım uzmanlarına ait isim ve fotoğrafları izinsiz olarak ele geçirdiği belirlendi. Bu çalıntı kimliklerle dijital platformlarda sözde "güvenilir yatırım grupları" ve paravan şirketler oluşturan şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle binlerce vatandaşı ağlarına düşürerek haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

Hesaplardan 60 Milyar Liralık Dev İşlem Hacmi Geçmiş

Siber polisinin yaptığı derinlemesine finansal analizler, şebekenin ulaştığı mali boyutun korkunç büyüklüğünü gözler önüne serdi:

Şüphelilerin hem kişisel banka hesaplarında hem de kurdukları paravan şirket hesaplarında tam 60 milyar lira işlem hacmi olduğu resmi olarak tespit edildi.

4 Milyar 606 Milyon Liralık Varlığa Ağır Darbe: Kayyum Ve Bloke Kararları

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli 27 ilde şafak vakti düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 89 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Suçtan elde edilen lüks yaşama ve mal varlıklarına yönelik uygulanan hukuki tedbirlerin dökümü ise şu şekilde:

Suç gelirleriyle fonlandığı belirlenen ve toplam piyasa değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 büyük şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve dev akaryakıt/LPG dolum tesisine resmen kayyum atandı.

Operasyon kapsamında şebekeye ait 1 lüks taşınmaza, 11 araca, şirket ortaklık paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlık cüzdanlarına mahkeme kararıyla tamamen bloke tedbiri uygulandı.

Gözaltına alınan 89 şüphelinin siber şube müdürlüğündeki ifade ve sorgu işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.