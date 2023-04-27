27 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları

27 Nisan 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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27 Nisan 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Nisan 2023 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2018/83, K: 2022/144 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/6, K: 2023/56 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/2/2023 Tarihli ve 2020/24527 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 Tarihli ve 2019/2923 Başvuru Numaralı Kararı