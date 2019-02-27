Oyna Kazan tarafından bugünkü yarışmanın kopyası paylaşımı yapıldı. Buna göre, kopya Safranbolu evleriyle ilgili. Peki Safranbolu evleri hangi ilde

Oyna Kazan'ın paylaştığı Safranbolu evleri kopyasının detayları merak ediliyor.



Yarışmanın bugünkü mücadeledesinde bir soru Safranbolu evleriyle ilgili olacak.



Peki Safranbolu evleri nerede? Safranbolu, Karabük'ün ilçesi



Safranbolu Evleri yüzlerce yıllık bir süreçte oluşan Türk kent kültürünün yünümüzde yaşamaya devam eden en önemli yapı taşlarıdır. İlçe merkezinde 18. ve 19.yy. ile 20.yy. başlarında yapılmış yaklaşık 2000 geleneksel Türk evi bulunmaktadır. Bu eserlerin 800 kadarı yasal koruma altındadır. Evler Safranbolu´nun iki ayrı kesiminde gruplanmış durumdadır. Birincisi “Şehir” diye bilinen ve kışlık olarak kullanılan kesim, ikincisi “Bağlar” diye bilinen ve yazlık olarak kullanılan kesim.