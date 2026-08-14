27 yaşındaki esnaf iş yerinde öldürülmüştü: Ramazan Kurt cinayetinde 4 tutuklama

Cinayet, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir telefon dükkanında işlendi. İş yeri sahibi 27 yaşındaki Ramazan Kurt, dükkanına 35 BYD 219 plakalı otomobille gelen iki kişiden biriyle sözlü tartışmaya başladı. Sebebi henüz bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlenmesiyle esnaf Ramazan Kurt göğsünden ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dükkana gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kurt'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ramazan Kurt, acil serviste doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYDAN 24 SAAT SONRA TESLİM OLDULAR

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen M.K. ve Y.K.'nın, E.K.'nın da içerisinde bulunduğu otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, olaydan yaklaşık 24 saat sonra M.K., Y.K. ve kaçtıkları araçta bulunan E.K. karakola giderek emniyet güçlerine teslim oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen A.K.'yi de tespit ederek gözaltına aldı.

ÇELİK YELEKLERLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan 4 şüpheli için adliyeye sevk aşamasında yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı. Polis ekipleri tarafından çelik yelek giydirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkartılan M.K., Y.K., E.K. ve A.K., mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.