27.Dönem Milletvekili Habip Eksik: "İnsanlık yeni bir çağın eşiğindedir"

HDP 27. Dönem Milletvekili Habip Eksik, DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” konferansında konuştu. İnsanlığın bugün yeni bir çağın eşiğinde olduğunu belirten Eksik, “Hegemonyanın değil adil işbirliğinin yanındayız.” dedi.



‘ATLANTİK ÇOK KUTUPLULUĞA KARŞI SALDIRGAN POLİTİKALARIN MERKEZİ’

Habip Eksik konuşmasına, uluslararası sistemin 4. Sanayi Devrimi ve yapay zeka gibi teknolojik sıçramalarla yapısal bir kırılma döneminden geçtiğini belirtti. Eksik, bu teknolojik imkanların "Atlantik merkezli hegemonik blok ve militarist odaklar" tarafından yeni sömürgeciliğin aracı haline getirildiğini ifade etti. Küresel güç odaklarının, Küresel Güney ve Ortadoğu’nun gelişim dinamiklerini bilinçli olarak sabote ettiğini söyleyen Eksik, NATO ve Atlantik ittifakını hedef aldı. Atlantik cephesini "çok kutupluluğa karşı yürütülen saldırgan politikaların merkezi" olarak tanımlarken, Gladyo yapılarının sınırları istikrarsızlaştırdığına ve halklar arasındaki gelir dağılımını kökten bozduğuna dikkat çekti.

Bölgede körüklenen savaş senaryolarının yegane amacının stratejik enerji kaynakları ile ticaret yollarını hegemonik denetime almak olduğunu belirten Eksik, NATO ve Atlantik cephesine sert eleştiriler yöneltti. Eksik, "Bu saldırgan doktrinin sahadaki en birincil icra makamı maalesef Atlantik ittifakıdır. Tarihsel işlevini çoktan yitirmiş olan bu askeri ittifak, bugün dünya üzerinde barışın değil, çok kutupluluğa karşı yürütülen saldırgan politikaların merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.



‘GLADYO’NUN SAVAŞ POLİTİKALARI GELİR DAĞILIMINI KÖKTEN BOZUYOR’

Soğuk Savaş döneminin hegemonyacı yapılanmalarının günümüzde küresel ölçekte faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Eksik, Gladyo yapılarının yürüttükleri savaş politikalarıyla sınırları istikrarsızlaştırdığını kaydetti. Bu yapıların aynı zamanda gelir dağılımını kökten bozduğunu belirten Eksik, "Emeği değil, kapitalist modernitenin yarattığı imtiyazlı seçkinleri zenginleştirmeyi esas alarak iç barışı yok eden bir ekonomi politik sistemi işletmektedirler" dedi.



‘KÜRESEL ZORBALIĞA KARŞI ADİL İŞBİRLİĞİNİN TARAFIYIZ’

Mevcut uluslararası hukuk nizamının iflas ettiğini ve güçlünün hukukunu dayatan muhteris yönetimlere karşı yeni bir uluslararası hukuka ihtiyaç olduğunu belirten Eksik, çözüm olarak yapay düşmanlıkları yok eden halklar arasındaki dayanışmayı işaret etti. Eksik şunları söyledi: “Kaynakların ve zenginliğin eşit ve adil bir şekilde paylaşılması; özellikle yoksulluğun ortadan kaldırılması bu dayanışmanın hedefi olmalıdır. Eğitimin, bilimin ve teknolojinin kamulaştırılarak insanlığın ortak yararına sunulması gerektiğini belirten Eksik, "İnsanlık bugün yeni bir çağın eşiğindedir. Bizler militarizmin değil demokratik siyasetin, hegemonyanın değil adil işbirliğinin tarafındayız.”