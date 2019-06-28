28 Haziran 2019 Cuma genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri... MHP'den açıklama! "Ceza indirimi teklifi..."

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.
Enginyurt, şunları belirtti:
"Ceza İndirimi, milyonların beklentisine, yüz binlerce insanın hürriyet özlemine çare olacaktır.
Hapishanelerde yatacak yer, oturulacak sandalye kalmadı.
Umutlar yeşermişken, hasretlik sona ermeli.
Hükümetimiz, CEZA İNDİRİMİ teklifini daha fazla beklememeli.
SÖZ verdik,takipçisiyiz."
ulusal.com.tr
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ceza İndirimi, milyonların beklentisine, yüz binlerce insanın hürriyet özlemine çare olacaktır. Hapishanelerde yatacak yer, oturulacak sandalye kalmadı. Umutlar yeşermişken, hasretlik sona ermeli. Hükümetimiz, CEZA İNDİRİMİ teklifini daha fazla beklememeli. SÖZ verdik,takipçisiyiz." açıklaması yaptı
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.