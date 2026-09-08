28 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 6 binden fazla jandarma bastı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine ve yasa dışı kenevir ekimi yapan zehir şebekelerine yönelik 28 ilde eş zamanlı dev operasyonlar gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
28 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 6 binden fazla jandarma bastı
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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda 140 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilen zanlılardan 80’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda tonlarca uyuşturucu hammaddesi ile milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

6 BİN 285 PERSONELİN KATILIMIYLA ŞAFAK BASKINLARI

Zehir tacirlerine yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonların saha detayları paylaşıldı:

Büyük Güç Sevkiyatı: Operasyonlara 1260 narkotik ve asayiş timi ile toplam 6 bin 285 jandarma personeli katıldı.

Ele Geçirilen Maddeler: Yapılan aramalarda 548 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İmha Edilen Kenevir ve Skunk: Yasa dışı ekim alanlarında tespit edilen 1 milyon 751 bin kök kenevir ve skunk bitkisi güvenlik güçlerince sökülerek imha edildi.

Adli Bilanço: Gözaltına alınan 140 şüpheliden 80’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı, 60 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

SOSYAL MEDYA VE MESAJLAŞMA UYGULAMALARINDAN AĞ KURMUŞLAR

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre şüphelilerin organize bir uyuşturucu ağı oluşturduğu saptandı:

Kırsal ve gizli alanlarda yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu imalatına doğrudan kaynak sağladıkları belirlendi.
Uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretini organize hücreler üzerinden yönettikleri tespit edildi.
Sokak düzeyinde satışı kolaylaştırmak amacıyla sosyal medya hesapları ile şifreli mesajlaşma platformlarını aktif olarak kullandıkları ortaya çıkarıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ: ZEHİRLİ ELLERİ KIRMAKTA KARARLIYIZ

Operasyonun ardından resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı:

"Uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan uyuşturucu ticaretinin diğer halkalarına kadar tüm şüphelilerin peşindeyiz. Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemeye cüret eden o elleri kırmakta kararlıyız. Mücadelemiz tavizsiz ve kararlılıkla sürecektir."

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