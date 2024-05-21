28 ilde FETÖ'ye Kıskaç-16 operasyonu! Şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik "Kıskaç-16" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 28 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-16" operasyonları düzenlendi.
ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI!
Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
- Şüphelilerin örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün 'mahrem yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi.
Ankara merkezli 2️⃣8️⃣ ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında 4️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 21, 2024
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için… pic.twitter.com/gQvwQk9cCA
Kaynak: Anadolu Ajansı