28 ilde FETÖ'ye Kıskaç-16 operasyonu! Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik "Kıskaç-16" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

28 ilde FETÖ'ye Kıskaç-16 operasyonu! Şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 28 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-16" operasyonları düzenlendi.

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI!

Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Şüphelilerin örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün 'mahrem yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi.

Koç Holding Yapı Kredi Bankası'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi satıyor? Dikkat çeken açıklamaKoç Holding Yapı Kredi Bankası'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi satıyor? Dikkat çeken açıklamaEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # operasyon # fetö
Çok Okunanlar
Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın!
Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın!
Türk İHA'sı dünya basınında ses getirdi!
Türk İHA'sı dünya basınında ses getirdi!
Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu
Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu
Türkiye'nin ilk matematikçilerinden Suzan Kahramaner 111 yaşında! Suzan Kahramaner kimdir?
Türkiye'nin ilk matematikçilerinden Suzan Kahramaner 111 yaşında! Suzan Kahramaner kimdir?
Akdeniz'de deprem oldu
Akdeniz'de deprem oldu
Öne Çıkanlar İsrailli uzmanın küstahça iddiası Sky News sunucusunu da şaşırttı İsrailli uzmanın küstahça iddiası Sky News sunucusunu da şaşırttı Bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı Bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı