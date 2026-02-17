28 ilde siber suç operasyonu: 350 şüpheli yakalandı, 140'ı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada 28 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalarda; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarına odaklanıldı.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Ağrı, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ olarak sıralandı.

140 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplam 350 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 140'ı tutuklandı. Mahkeme, 52 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygularken, 56 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltındaki 102 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

300 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda nakit para, çok sayıda dijital materyal, uyuşturucu madde ile çeşitli tür ve nitelikte silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mali incelemeler sonucunda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 300 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 2 şirket, 10 taşınmaz, 18 araç, 1 motosiklet ve şüphelilerin banka hesapları yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonların amacına ilişkin, "Siber suçlara karşı hedefimiz nettir, vatandaşlarımızın dijital güvenliğini korumak ve suç gelirlerini ortadan kaldırmak, bu doğrultuda çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor." denildi.