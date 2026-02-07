2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu: 7 ilde dev operasyon!

Kayseri merkezli olarak 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber operasyonda, yasa dışı bahis üzerinden dönen milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu: 7 ilde dev operasyon!
Yayınlanma: Güncellenme:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrimiçi yasa dışı bahis suçlarına yönelik MASAK koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekiplerin takibi sonucu, çeşitli illegal bahis siteleri üzerinden oyun oynatan ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar 865 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

'SETÇİ' VE 'KASA'LARA EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı. Organizasyon içerisinde "setçi ve kasa" olarak faaliyet yürütenlerin yanı sıra, banka hesaplarını menfaat karşılığı kullandıran toplam 47 şüpheli belirlendi. Ekipler; Kayseri merkezli olmak üzere Nevşehir, İstanbul, Bursa, Sivas, Sinop ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen baskınlarda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

16 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem oldu!AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem oldu!Yurt
Piyasalarda son durum: 7 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?Piyasalarda son durum: 7 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kayseri
Günün Manşetleri
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Sınırda 240 kilo uyuşturucu yakalandı
Ali Kaya hakkında tutuklama kararı
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Arakçi: İyi bir başlangıç oldu
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 7 Şubat Cumartesi Gazete manşetleri 7 Şubat Cumartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni 6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni