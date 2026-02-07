2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu: 7 ilde dev operasyon!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrimiçi yasa dışı bahis suçlarına yönelik MASAK koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekiplerin takibi sonucu, çeşitli illegal bahis siteleri üzerinden oyun oynatan ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar 865 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

'SETÇİ' VE 'KASA'LARA EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı. Organizasyon içerisinde "setçi ve kasa" olarak faaliyet yürütenlerin yanı sıra, banka hesaplarını menfaat karşılığı kullandıran toplam 47 şüpheli belirlendi. Ekipler; Kayseri merkezli olmak üzere Nevşehir, İstanbul, Bursa, Sivas, Sinop ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen baskınlarda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

16 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.