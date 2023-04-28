28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
28 Nisan 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
28 Nisan 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Nisan 2023 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik