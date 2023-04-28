28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları

28 Nisan 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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28 Nisan 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Nisan 2023 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği
–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik
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TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/9)
–– Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/04/2023 Tarihli ve 10585 Sayılı Kararı