İstanbul'da başlayan karla karışık yağmur sonrası milyonlarca öğrenci ve veli, 28 Şubat 2018 Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 28 Şubat 2018 Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi, İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? Prof. Dr. Şen, İstanbul'da rüzgarın karayele dönene kadar yerde karın tutmayacağını kaydetti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'da kar yağışının yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağını belirtti.



Orhan Şen, Orta Avrupa ve Balkanlar'da 2 gün çetin kış şartlarının hüküm süreceğinin altını çizdi.



Orhan Şen, saat 10.46'da yaptığı açıklamada, şu anda Marmara bölgesinde güneyli akımların hakim olduğunu, bulutların güney batıdan geldiğini, buna rağmen karla karışık yağmurun var olduğunu ifade etti.



Bu bulutların Marmara bölgesinin kuzeyine gelince soğukla karşılaştığını, bu nedenle kara dönüştüğünü vurguladı.



Daha sonra karayele döneceğini söyleyen Prof. Dr. Şen "O zaman kar yağışı artar" bilgilerini verdi.



Orhan Şen, Trakya, Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışının bugün ve yarın artacağını aktararak, ulaşımda zorlukların olabileceğinin altını çizdi.



Prof. Dr. Şen, İstanbul'da rüzgarın karayele dönene kadar yerde karın tutmayacağını kaydetti.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun da bildirdiği tahminlere göre, İstanbul 28 Şubat 2018 Çarşamba ve 1 Mart 2018 Perşembe günü karlı görünüyor.



28 ŞUBAT 2018 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ



İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası milyonlarca öğrenci ve veli, İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına yönelik araştırma yapmaya, aklındaki soruların cevaplarını aramaya başladı.



Şu ana kadar İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr