Oyna Kazan'da bugünün yarışması için verilen ipucu sorusunun kopyası ünlü dizi La Casa De Papel ile ilgili olduğu belirtildi. La Casa De Papel dizisi, Netflix'te yayınlanıyor. Filmin konusu, "Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler." şeklinde. Dizinin başrolünde Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte yer alıyor

28 Şubat 2019 Perşembe Oyna Kazan ipucu sorusu kopyası ile cevabı belli oldu.



İpucu sorusu, Netflix'te yayılanan ünlü dizi La Casa De Papel ile alakalı.



La Casa De Papel dizisi, Netflix'te yayınlanıyor.



Filmin konusu, "Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler." şeklinde.



Dizinin başrolünde Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte yer alıyor.



Dizi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ve Premios Fénix'te En İyi Drama ödülünü kazandı.



Ünlü dizi, 2017 yılında çıktı.