Van'ın Başkale ilçesinde eğitime ara verildi. Peki 28 Şubat 2019 Perşembe Van Başkale'de okullar yarın tatil mi

Van'ın Başkale ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.



İlçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de ilçe genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Peki 28 Şubat 2019 Perşembe Van Başkale'de okullar yarın tatil mi