Meteorolojinin açıklamalarının ardından bugün öğle saatlerinde Ankara merkezde kar yağışı başladı. Kar yağışını gören öğrenciler ve veliler, 28 Şubat 2019 Perşembe yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi sorusunu ve cevabını araştırıyor. Peki yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Ankara için hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da soğuk bir hava etkili oluyor.



Açıklamalara göre, Ankara'da soğuk havanın yanı sıra kar yağışı da etkili oluyor.



Peki 28 Şubat 2019 Perşembe yarın Ankara'da okullar tatil mi?



Bu soruya yanıt olacak herhangi bir açıklama yapılmadı.