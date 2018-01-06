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28 Şubat davası 8 Ocak'ta devam edecek

FETÖ'cü savcının hazırladığı iddianameyle 60 kişi hakkında müebbet hapis istenen 28 Şubat Davası, 8 Ocak'ta görülmeye devam edilecek. Duruşma öncesi davanın sanık ve avukatlarından ortak açıklama geldi. Davanın FETÖ'nün bir kumpası olduğu ve dosyanın cezasız kapatılması gerektiği vurgulandı

Savcı mütalaasının açıklandığı 28 Şubat Davası'nın 94'üncü celsesi 8 Ocak'ta başlayacak.

FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin yazdığı iddianameyle 60 kişi hakkında müebbet hapis cezası istenen davanın duruşması öncesi, avukat ve sanıklardan ortak açıklama geldi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği ile Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına açıklamayı dava avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol yaptı.

28 Şubat davasının başlangıcından 15 Temmuz 2016'ya kadar gelinen süreçte FETÖ'cülerin aktif rol aldığını hatırlatan Erol, davanın FETÖ'ye yaradığını söyledi. Dosyanın bir an evvel cezasız olarak düşürülmesi gerektiğini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #28 şubat #fetö
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