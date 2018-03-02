Hükümetin 28 Şubat davasını etki altına alacak açıklamalar yapması, mahkeme salonunda tartışma yarattı. Davanın 102'inci celsesinde savunma yapan sanık avukatları, Başbakan Binali Yıldırım'ın "En ağır cezayı alacaklar" sözlerine tepki gösterdi. Avukatlar, hem mahkeme heyetine hem sanıklara hakaret edildiğini vurguladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın sözleri, devam eden 28 Şubat kumpas davasının 102'inci celsesinde tartışma yarattı. FETÖ'nün kumpaslarına karşı verilen mücadeleye zarar veren ifadelere mahkeme salonundan tepki yağdı.



Sabah saat 9'da başlayan duruşmada savunma için ilk sözü eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu'nun Avukatı Erol Aras aldı. Aras, Başbakan Yıldırım'ın hem sanıklara hem de mahkemeye heyetine hakaret ettiğini savundu.



Ceylanoğlu, "Bu açıklamalar (Başbakan'ın 'En ağır cezayı alacaklar' sözleri) bizden önce heyetinize haksızlıktır. Biz burada bağımsız mahkeme önünde savunma yaptığımıza, tiyatro oynanmadığına, verilmiş kararı tebliğle görevli bir heyetle karşı karşıya olmadığımıza inanıyoruz. Bu açıklamaların iki anlamı vardır. Ya siz kararınızı verdiniz, hükümete bildirdiniz ya da hükümet kararını verdi bize tebliğ etmek üzere size bildiriyor." dedi.



Duruşmada savunma yapan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Cevat Temel Özkaynak da sanıkların büyük baskı altına alındığı söyledi. Duruşma salonunda mağdur olduğu iddia edilen kişilerin avukatlarının yanında AKP'li yetkililerin oturduğunu belirten Özkaynak, "Bu bizi şaşkınlığa düşürmektedir" dedi.



Dava devam ederken Adliye önündeki Ulusal Kanal canlı yayınına katılan dava avukatlarından Avukat Hulusi Coşkun da hükümete tepkiliydi. Coşkun, yargıya talimat vermenin Anayasal bir suç olduğunu vurguladı.



Coşkun, siyasiler tarafından baskı altına alınmış bir mahkemenin vereceği kararların inandırıcılığının olmayacağını kaydetti.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA

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