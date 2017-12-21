28 Şubat davasında sona gelinirken savcı mütalaasını açıkladı. Buna göre savcı, 60 sanık için müebbet cezası, 39 sanık içinse beraat istedi. Müebbet cezası istenenler arasında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Genelkurmay 2'inci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir var.

28 şubat dönemine ilişkin Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Dava 8-9-10 Ocak tarihlerine ertelendi.



Ertelenen davada savcı Mehmet Hanifi Yıldırım, sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı Yıldırım, 28 Şubat olayının darbe niteliğinde olduğunu savundu, "Refahyol hükümetini devirmeye TSK'daki tüm unsurların katıldığını" öne sürdü.



93'üncü celsesi görülen davada 60 kişi için ağırlaştırılmış müebbet, 39 kişi içinse beraat kararı istendi.



2013'ten bu yana süren duruşmalar sürecinde hayatını kaybeden 4 kişi hakkında ise davanın düşürülmesi talep edildi.



Hakkında müebbet istenen isimler arasında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Genelkurmay 2'inci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir var.

Bu isimlerin yanı sıra Harekat Başkanı Çetin Doğan, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak ve Adli Müşavir Erdal Şenel hakkında da müebbet istendi.



Vatan Partisi MKK üyesi ve USMER İstanbul Başkanı Ferit İlsever, savcının mütalaasını değerlendirdi.



İlsever, "Aslında bu davalar bitmiştir. Gladyo kaybetmiştir." dedi.



Ferit İlsever, süreci "Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratma operasyonu" olarak tanımladı.





ulusal.com.tr