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28 Şubat davasının 95'inci celsesi, sanık savunmalarıyla devam etti

FETÖ'cü bir savcının yazdığı iddianameyle devam eden 28 Şubat davasının 95'inci celsesi, sanık savunmalarıyla devam etti. Müebbet hapis cezası ile yargılanan isimlerden savunma yapanlar, davanın FETÖ kumpası olduğuna vurgulayıp beraatlerini talep ettiler.

28 Şubat davasının 95'inci celsesi, sanık savunmalarıyla devam etti

28 Şubat dönemine ilişkin açılan davanın 95'inci celsesi savunmalarla devam etti. 

Duruşmada savunma yapan isimler davanın FETÖ kumpası olduğuna vurgu yapıyor.

Muhittin Erdal Şener, FETÖ'cü Muharrem Köse'nin verdiği sahte belgelerin delil olarak kabul edilemeyeceğini söyledi. Köse, 15 Temmuz öncesi Genelkurmay Adli Müşaviri olarak görev yapıyordu ve şu an tutuklu bulunuyor.

Hakkında beraat istenen emekli general Ertuğrul Gazi Özkürkçü, kendisini davaya FETÖ'nün dahil ettiğini söyledi. Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarının FETÖ'nün kumpası olduğunu belirten Özkürkçü, "Adalete güveniyorum, beraat istiyorum" dedi.

Hakkında müebbet istenen 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın avukatı Erol Aras, dava üzerinde siyasi bir baskı olduğunu söyledi.

Adliye önünden duruşma devam ederken Ulusal Kanal canlı yayınına katılan Avukat Aras, davanın bir an evvel düşürülmesini istedi.

Aras, 28 Şubat aleyhine manşetler atan gazetelere de sert tepki gösterdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Genelkurmay Adli Müşaviri #ergenekon #balyoz #muharrem köse #Muhittin Erdal Şener #fetö #28 şubat davası
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