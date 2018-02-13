FETÖ'cü bir savcının yazdığı iddianameyle sürdürülen 28 Şubat davasının 98'inci celsesine sanık savunmalarıyla devam edildi. Emekli Tümgeneral Ayhan Cansevgisi savunmasında "Davanın bir FETÖ kumpası olduğunu" söyledi, beraatını istedi. Avukatlar da "Ortada bir suç unsuru bulunmadığı için dosyanın kapatılmasını" talep etti.

5'inci Ağır Ceza Mahkemesince devam ettirilen 28 Şubat dönemine ilişkin açılan davanın 98'inci celsesi Ankara Adliyesinde görüldü.



Dava, savcının 21 Aralık 2017'de açıkladığı esas hakkında mütalaaya ilişkin sanıkların savunmalarıyla devam etti. FETÖ'cü Mustafa Bilgili'nin yazdığı iddianameyle 60 kişi hakkında müebbet, 39 kişinin ise beraatı istenmişti.



Savunma yapan isimlerden emekli Tümgeneral Ayhan Cansevgisi, 28 Şubat davasının FETÖ tarafından Türk ordusuna kurulmuş bir kumpas olduğunu vurguladı.



İsminin FETÖ'den yargılanan firari Tamer Tatar tarafından savcılığa verildiğini belirten Cansevgi, beraatını istedi.



Duruşmada hakkında müebbet istenen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi de savunma yaptı.



Tartışmalara konu olan 1997'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Anayasa gereği katıldığını söyleyen Çörekçi, bunun suç sayılamayacağını vurguladı.



Çörekçi, MGK kararlarının bakanlar kuruluna bildirilmesinin yasalara uygun olduğunu, bu nedenle yürütme üzerinde her hangi bir dayatmadan söz edilemeyeceğini ifade etti.



Ankara Adliyesi önünden yapılan Ulusal Kanal canlı yayınına katılan dava avukatlarından Fethi Öztürk, ortada siyasi bir süreç olduğunu, dosyanın kapatılması gerektiğini söyledi.







HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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