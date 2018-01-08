28 Şubat dönemine ilişkin açılan davanın 94'üncü celsesi sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasıyla başladı. 10 Ocak akşamına kadar sürecek davada şu ana kadar ifade veren kumpas davasının sanıkları, beraat kararı çıkmasını talep etti. 93'üncü celsede FETÖ'cü bir savcının yazdığı iddianameyle 60 kişi için müebbet hapis cezası istenmişti.

Dava, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasıyla devam etti. 10 Ocak akşamına kadar devam edecek davada şu ana kadar savunma yapanlar haklarında beraat kararı verilmesi talep edildi.



21 Aralık 2016 tarihindeki davanın 93'üncü celsesinde savcı Mehmet Hanifi Yıldırım, FETÖ'cü Mustafa Bilgi'nin hazırladığı iddianameye dayanarak mütalaasını açıklamıştı. Buna göre savcı Yıldırım, 60 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 39 kişi hakkında ise beraat kararı istemişti.



Hakkında müebbet istenen emekli Orgeneral Çetin Doğan, duruşma öncesi yaptığı açıklamada maddi ve manevi olarak yıpratıldıklarını söyledi.



Dava avukatlarından Hulusi Coşkun, FETÖ'cüler tarafından oluşturulan bir iddianameyle hapis cezası istenmesine tepki gösterdi. Duruşma devam ederken adliye önünden Ulusal Kanal canlı yayınına katılan Coşkun, bir an evvel dava dosyasının cezasız kapatılmasını istedi.



Haber: Gürkan Demir

Kamera: Sabri Kara

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