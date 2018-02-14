Emekli Orgeneral Çetin Doğan, 28 Şubat davasının Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla aynı olduğunu söyledi. Davanın 99'uncu celsesinde savunma yapan Doğan, haklarındaki müebbet hapis cezasının FETÖ'cü savcının yazdığı iddianameyle istenmesine tepki gösterdi. Doğan, iddianamede yer alan belgelerin de sahte ve uydurma olduğunu vurguladı.

Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunmalarda dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan dinlendi.166 sayfalık uzun bir savunma hazırlayan Doğan, 28 Şubat davasının Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla aynı olduğunu söyledi.Tıpkı geçmiş davalarda olduğu gibi FETÖ'nün bu davada da sahte deliller ve CD'ler eklediğini belirten Doğan, belgelerin sahte olduğunun ispatlandığını belirtti. Ancak davanın şu an ki savcısının bunları görmezden geldiğini vurgulayan emekli general Doğan, şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.Haklarında müebbet istenen iddianamenin FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin yazdığını da hatırlatan Doğan, Bilgili ve ekibinin bugün tutuklu, bir kısmının da firari olduğunu kaydetti.Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin iddianamede suç sayıldığını belirten Çetin Doğan, suçlamayı kabul etmedi. Çalışma Grubu'nun görevinin "Siyasi İslam’a geçit vermemek için ülkede meydana gelen irticai faaliyetleri, ilgili yetkililere uygun ve yasal platformlarda bildirmek" olduğunu hatırlattı. Doğan, Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş yönergesine bağlı kaldığını vurguladı.60 kişi hakkında müebbet hapis cezası istenen dava, 16 Şubat'a kadar sanıkların savunmasıyla devam edecek. 16 Şubat'ta da savunmalar tamamlanmazsa dava ileri bir tarihe ertelenecek.