21 kişiye müebbet cezası verilen 28 Şubat kumpas davasının gerekçeli kararı açıklandı. 3 bin 833 sayfalık kararda "28 Şubat İslam'ın hedef alındığı küresel bir darbedir" iddiası dillendirildi. Hukukçular ise gerekçeli kararı yazan heyetin davanın iddianamesini oluşturan tutuklu FETÖ'cü Mustafa Bilgili ile aynı çizgiye geldiği görüşünde.

21 kişiye müebbet hapis cezası verilen 28 Şubat kumpas davasının gerekçeli kararı Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetince tamamlandı.3 bin 833 sayfalık gerekçeli kararda, Amerika'nın 1990'lı yıllarda "İslamiyet eşittir terör" politikası benimsediği belirtildi. ABD'nin bu politikasına atıf yapılan kararda, "28 Şubat dünyadaki bütün Müslümanları kapsayan, ‘küresel’ bir darbedir" iddiası dillendirildi.Kararda, Sivas Madımak'ta 37 kişinin, Erzincan Başbağlar'da 33 köylünün ve gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin 28 Şubat'ın bir parçası olduğu öne sürüldü. Bu cinayetlerin yanı sıra Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun ve Bahriye Üçok cinayetlerinin de sözde darbe için planlanmış olaylar olduğu iddia edildi.REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemlerinin arasında nedensellik bağı olduğu da savunuldu gerekçeli kararda. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın hükümetin düşürülmesi suçuna iştiraki konusunda vicdani kanaate varıldığı ifade edildi.Gerekçeli kararı değerlendiren Avukat Nusret Senem, kararı yazan heyetin davanın iddianamesini oluşturan tutuklu FETÖ'cü hakim ve savcılarla aynı çizgiye geldiğini söyledi.Davada yargılanan ve hakkında beraat kararı çıkan Emekli Albay Alican Türk de gerekçeli kararın ayrıntılarına tepki gösterdi. İddianamedeki belgelerin FETÖ'cü yargı üyelerince tahrip edildiğini ve çarpıtıldığını belirten Türk, davada çıkan hukuksuz cezaların Yargıtay'dan döneceğini kaydetti.